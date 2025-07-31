ТАСС: ВСУ отвели уцелевшую в Часовом Яре группировку в села под Константиновкой

Уцелевших сил ВСУ на этом участке фронта осталось немного

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Украинское командование после потери Часова Яра отвело в села к северу от Константиновки, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны", - сообщили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что уцелевших сил ВСУ на этом участке фронта осталось немного.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.