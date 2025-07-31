Июль на кадрах объективного контроля: как ВС России уничтожают западную помощь Киеву

В течение июля Министерство обороны России неоднократно рассказывало об эффективном применении различного высокоточного вооружения — от ракет комплекса "Искандер" до дронов-камикадзе — в ходе спецоперации. Значительная часть уничтоженной техники и вооружения Украины пришлась на иностранную продукцию. ТАСС собрал и проанализировал некоторые обнародованные кадры боевой работы Вооруженных сил (ВС) РФ

"Искандеры" против дронов и полигонов

В уходящем месяце Вооруженные силы России несколько раз применяли оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" по различным украинским объектам. Наиболее результативным ударом может считаться поражение лагеря учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. "Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона, — рассказали в ведомстве, публикуя эффектные кадры боевой работы ОТРК. — Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями соответственно". Результат — около 200 убитых и раненых солдат противника.

© Минобороны России/ ТАСС

"Искандером" был уничтожен пункт запуска и управления дронами-камикадзе в Сумщине. Российские разведчики обнаружили замаскированный в перелеске объект, по которому затем ударили баллистической ракетой. Пусковую установку, расположенную в поле, уничтожил дрон-камикадзе "Герань-2". Пункт запускал БПЛА самолетного типа "Лютый" большой дальности. Подобными аппаратами Украина атакует российские регионы. Финансировать удары Киева по России взялась Германия: по данным источников журнала Der Spiegel, правительство ФРГ выделит на изготовление сотен дронов Ан-196 ("Лютый") "трехзначную миллионную сумму".

© Минобороны России/ ТАСС

В Одесской области ракета знаменитого ОТКР поразила позицию украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС: две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления. Комплексов, доставшихся в наследство от Советского Союза, становится у Украины все меньше. В 2022 году один ЗРК подарила стране Словакия — у нее он остался со времен распада Чехословакии.

© Минобороны России/ ТАСС

Прощайте, Patriot!

В течение июля Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении дорогих и дефицитных американских зенитных ракетных комплексов Patriot. 5 июля российское военное ведомство сообщило о ликвидации двух пусковых установок и двух радиолокационных станций (РЛС) AN/МPQ-65 этого комплекса, 13 июля — еще двух пусковых и одной РЛС, 25 июля — о том, что за неделю российские военные уничтожили четыре пусковые и радар.

При этом в начале июля стало известно, что Соединенные Штаты приостанавливают поставки Украине ракет для Patriot. Причиной отсрочки называется обеспокоенность возможной нехваткой боеприпасов в случае их потребности США и их союзникам в других регионах, а также снижение запаса ракет до четверти от необходимого уровня. В Верховной раде назвали такое решение "нападением" на Украину, а украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США для беседы. "С украинской стороны было подчеркнуто, что какая-либо задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь провоцируют <...> к продолжению войны, а не поиску мира", — говорится в сообщении дипведомства.

Насмешкой прозвучали слова президента США Дональда Трампа о немедленной отправке Киеву 10 ракет-перехватчиков после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. К примеру, в 2023 году американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на западные источники сообщил, что в одном из эпизодов работы противоракетной обороны Patriot истратил 32 ракеты на сумму около $96 млн в безуспешной попытке перехватить лишь одну российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Режет "Ланцет"

Отличились в июле и расчеты комплекса с ударными беспилотниками "Ланцет". Одной из "добыч" операторов дрона-камикадзе стала редкая радиолокационная станция RADA израильского производства в Харьковской области. ВСУ стараются беречь эту дефицитную аппаратуру, маскируя, включая на короткое время и используя с мобильных платформ, однако это не спасает RADA от встречи с "Ланцетом".

22 июля Минобороны России рассказало, что расчет российского дрона-камикадзе нашел и уничтожил еще одну нечасто встречающуюся цель — американскую буксируемую гаубицу M198.

Также "Ланцеты" поражают бронетехнику ВСУ: 22 июля Украина лишилась западного бронетранспортера М113, 30 июля — танка, замаскированного в лесополосе.

© Минобороны России

Украина сконструировала аналог "Ланцета" — ударный БПЛА с характерным Х-образным крылом и хвостовым оперением RAM-2X, однако о его применении мало что слышно. Одно такое устройство в этом месяце попало в объектив бортовой камеры FPV-дрона центра "Рубикон" за мгновение до поражения в полете.

В течение июля российские операторы дронов — как с радиоуправлением, так и с оптоволоконной линией связи — уничтожили большое число автотранспорта противника, в том числе нечасто уже встречающиеся броневики: украинский бронетранспортер БТР-4 "Буцефал", канадский броневик Senator, американские бронемашины HMMWV, International MaxxPro, Oshkosh FMTV, британский Mastiff, двухзвенный шведский бронетранспортер BvS 10 Viking и прочие западные "подарки". Обращает на себя внимание массовость применения дронов: зачастую камера БПЛА-камикадзе, направляющегося к цели, фиксирует ее поражение другим беспилотником.

© Минобороны России/ ТАСС

О нетипичном применении дрона на оптоволокне "Князь Вандал" рассказал ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев. "Несколько раз были случаи, когда штурмовая группа взяла опорник и со старого места кидала туда наш дрон без боевой части, убрав оттуда медиаконвертер и воткнув обычный Wi-Fi-роутер. В итоге бойцы получали на новом месте гигабит мобильного интернета. По сути, это создаваемая на лету высокоскоростная система связи", — сообщил глава компании — разработчика дрона.

Дроны против дронов

Настоящая война дронов разворачивается в небе и на земле специальной военной операции. Украина использует широкую номенклатуру беспилотников, в том числе западного производства. Российские "дроноводы" эффективно их уничтожают. Так, Минобороны России показало, как ударные дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" зачищают воздушное пространство СВО от неприятельских аппаратов. "Воздушными таранами боевых групп ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные FlyEye (производства Польши), "Мара", "Горы" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства), RAM-2X и AQ-400 "Коса", разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark", — доложили в военном ведомстве. Также в списке трофеев "Рубикона" — нидерландские многофункциональные БПЛА DeltaQuad Pro, корректировщик артиллерии H10 Poseidon кипрского производства.

© Минобороны России/ ТАСС

При этом, судя по кадрам, обнародованным военным ведомством, конструкторы дронов модифицировали тактику воздушного тарана (который, к слову, является отечественным изобретением — впервые в истории его применил основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров в 1914 году). Если раньше операторы не всегда эффективно использовали FPV-дрон с установленным на нем шестом для удара по вражескому БПЛА, то теперь на конце шеста размещается малый заряд взрывчатки с контактным взрывателем. Для уничтожения аппарата противника достаточно легкого толчка шестом или даже прохода рядом. При этом беспилотный "истребитель" остается цел.

© Минобороны России

В июле российские операторы FPV-дронов и зенитчики сбивали беспилотники вертикального взлета и посадки FDG-33, дрон "Юпитер", который нес в тыловой район спецоперации четыре малых дрона-камикадзе, многие другие аппараты. Как отметили в Минобороны, беспилотники сыграли особую роль при освобождении населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. Там БПЛА не только корректировали огонь, но и уничтожали тяжелые дроны противника.

"В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ, — сообщили в Минобороны России. — Только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения".

© Минобороны России/ ТАСС

Июль завершается очередной победой Вооруженных сил России: освобождением стратегически важного города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Виктор Бодров