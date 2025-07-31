По словам военного и политического специалиста, счет идет на тысячи погибших и раненых

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла более 50% личного состава и техники при освобождении Часова Яра российской армией, счет идет на тысячи погибших и раненых. Об этом ТАСС сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Часов Яр известен тем, что он находится сразу за Артемовском (на Украине для него используется название Бахмут - прим. ТАСС). Именно туда отступили наиболее боеспособные части противника из Артемовска <...>. Если говорить о Часовом Яре как о военном объекте, то это был очень серьезный укрепрайон Вооруженных сил Украины. Там было сконцентрировано большое количество личного состава и техники, которые по большей части они потеряли при наших штурмах - более 50% группировки", - сказал Гагин.

Он добавил, что потери ВСУ на этом участке фронта измеряются "тысячами", среди погибших и раненых есть военнослужащие из элитных частей украинской армии, иностранные наемники и мобилизованные.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.