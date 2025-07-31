Глава МО РФ отметил, что страны развивают отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводят совместные тренировки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с лаосским коллегой генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером. Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", - сказал Белоусов во время переговоров.

Он отметил, что в октябре Россия и Лаос отметят 65-летие со дня установления дипломатических отношений между странами.