Эксперт отметил, что в боях за Часов Яр украинские войска понесли большие потери

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынужденно отступать на территории Донецкой Народной Республики после освобождения армией РФ Часова Яра. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, Часов Яр расположен на возвышенности, после него начинается "обширная равнинная местность".

"После освобождения Часова Яра большие территории, если мы говорим о площади, будут освобождены, поскольку украинские боевики будут вынуждены покидать свои позиции из-за того, что невозможно находиться в чистом поле, под открытым огнем, и это будет приводить к огромнейшим потерям. Все-таки украинское командование будет оттягивать в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку силы и средства, которые были в районе Часова Яра", - сказал Марочко в эфире радио "Комсомольская правда", запись которого он разместил на своей странице во "Вконтакте".

Эксперт отметил, что в боях за Часов Яр украинские войска понесли большие потери. Со временем нехватка сил и средств противника будет ощутима на ряде участков фронта в зоне СВО, добавил он.