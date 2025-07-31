По словам главы Чечни, бойцы полка спецназа "Ахмат" ликвидировали противника с помощью FPV-дронов

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Бойцы полка спецназа "Ахмат" уничтожили вражескую группу на харьковском направлении с помощью FPV-дронов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Харьковское направление. Здесь снова отличились бойцы из группы "Бати" 204-го полка легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. Благодаря прекрасному взаимодействию "птицеводов" группы с расчетом FPV и нашими артиллеристами движение нацистов на этом участке местности полностью прекращено. Выявленные цели уничтожены", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что движение противника в лесном массиве зафиксировали операторы БПЛА. "Враг, наверное, думал, что наша аэроразведка спит на рабочем месте, но крупно просчитался", - отметил глава Чечни.