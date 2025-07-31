ТАСС: украинская почта используется для перевозки грузов ВСУ

Источник в силовых структурах РФ пояснил, что набор посылок из Сум следует сначала в Днепропетровскую область, потом в Полтавскую, где происходит загрузка военных товаров и боеприпасов, после чего груженая фура движется уже к месту назначения