МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ВСУ регулярно используют в Сумской области компанию гражданской почты "Новая почта" для перевозки военных грузов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Жители Сумской области сообщают, что украинская гражданская почта ("Нова пошта") регулярно используется противником для перевозки военных грузов", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что набор посылок из Сум следует сначала в Днепропетровскую область, потом в Полтавскую, где происходит загрузка военных товаров и боеприпасов, после чего груженая фура движется уже к месту назначения, например, в Ахтырку.