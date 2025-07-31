Предположительно, речь идет о прикомандировании десантников к 425-му отдельному штурмовому полку для участия в боевых действиях в районе села Меловое

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проходящих лечение в госпиталях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) забирают для формирования боевых групп на севере Купянского района Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих 80 одшбр жалуются, что военнослужащих бригады, проходящих лечения после забирают из госпиталей для формирования боевых групп на севере Купянского района", - сказал собеседник.

Он предположил, что речь идет о прикомандировании десантников к 425-му отдельному штурмовому полку для участия в боевых действиях в районе села Меловое.