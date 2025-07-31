Кадыров сообщил об уничтожении блиндажа ВСУ на часовоярском направлении

По словам главы Чечни, бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" поразили цель с помощью БПЛА

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" уничтожили блиндаж ВСУ на часовоярском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Здесь 78-й мотострелковый полк "Север-Ахмат" МО РФ под командованием Зайнди Зингиева продолжает активно разносить вражеские укрепрайоны. Накануне наша воздушная разведка выявила вражеский блиндаж. Противник решил, что сможет безнаказанно обосноваться в зоне нашей ответственности и переоценил свои способности к маскировке", - написал Кадыров

По его словам, координаты противника были оперативно переданы операторам БПЛА "Гроза". "Цель была поражена серией точных ударов. Итог - блиндаж перестал быть проблемой. Зона действия 78-го полка - это совсем не то место, где стоит расслабляться", - добавил Кадыров.