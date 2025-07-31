Это говорит о планомерном уничтожении такого рода сил, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бригады выводятся из состава территориальной обороны, что говорит о планомерном уничтожении такого рода сил. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В начале этого года одесская 126-я отдельная бригада ТерО была переформирована в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны ВСУ (ОБрБО), чуть позже командование ВСУ вывело из подчинения теробороны 21-й армейский корпус, а за последнее время превратило в механизированные (тяжелые механизированные) бригады 125-ю, 127-ю, 128-ю и 129-ю ОБрТрО. Все это говорит о планомерном уничтожении сил ТерО в украинской армии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас в украинской армии набирает обороты скандал с комбригом 34-й бригады береговой обороны, которая ранее являлась 124-й отдельной бригады теробороны Херсонской области. По сообщениям со стороны ВСУ, череда проблем появилась с приходом нового командования - 27-летнего подполковника-комбрига. За время его пребывания, обратил внимание собеседник, многие украинские военные пришли к выводу, что человек не понимает динамики фронта.

"Характерно, что кроме самого факта публичного протеста украинских военнослужащих, который был опубликован на многих вражеских пропагандистских ресурсах, мы также констатируем, что 34-я бригада береговой обороны стала очередным подразделением ВСУ, которое выросло из сил территориальной обороны", - добавили в силовых структурах.