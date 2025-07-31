В российских силовых структурах сообщили, что публикации украинских волонтеров подтверждают переброску на сумское направление 59-го батальона 104 отдельной бригады теробороны из Костополя Ровненской области

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины "Тимур" принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов уничтоженных противников подтвердил участие в боевых действиях на данном участке фронта спецподразделения ГУР "Тимура", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что публикации украинских волонтеров подтверждают переброску на сумское направление 59-го батальона 104 отдельной бригады теробороны из Костополя Ровненской области. Он добавил, что 104-я бригада теробороны не принимает участие в боевых действиях и находится в тыловых районах Сумской области.