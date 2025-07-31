ТАСС: под Красноармейском ликвидировали девушку-командира отделения ВСУ

В российских силовых структурах обратили внимание, что в украинской армии все чаще встречается назначение женщин-военнослужащих на такие должности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Командир разведывательного отделения младший сержант ВСУ, 20-летняя Ангелина Мартынюк была ликвидирована под Красноармейском (украинское название - Покровск). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Под Красноармейском была ликвидирована командир разведывательного отделения младший сержант Ангелина Мартынюк (20 лет)", - сказали там.

Собеседник обратил внимание, что в украинской армии все чаще встречается назначение женщин-военнослужащих на такие должности. "Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ", - обратил внимание он.