Штурмовик уничтожил несколько автомобилей с десантом

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Куст в одиночку зачистил от ВСУ лесополосу и уничтожил несколько автомобилей с десантом.

"Пока двигались в населенный пункт, в котором у нас была боевая задача, мы заходили в лесополосы. В этих лесополосах были полные позиции ВСУшников. Мне приходилось, конечно, чистить эту лесополосу, вся эта лесополоса была усеяна блиндажами противника.<...> Забрасывал в них ТМки, гранаты. Так я по мере движения уничтожил порядка шести блиндажей. В каждом по 5-7 человек", - рассказал он ТАСС.

Кроме того, по словам бойца, в лесополосу постоянно завозили резервы. Для этого ВСУ использовали, в основном, пикапы. Все эти автомобили также уничтожались российским штурмовиком. Для этого боец минировал дорогу, по которой двигались солдаты ВСУ.

"Минирую дорогу, закапываю три противотанковых мины на дороге. Прихожу на следующий день, ее откапывают и выкидывают, проезжают дальше. Я после этого закапываю шесть прямо в шахматном порядке. На следующий день прихожу, смотрю, картина та же. Откопали, убрали, чтобы проехать. У меня идея появилась, я закопал 6 ТМок и посередине я поставил обычную ТМку, не закапывая, а под нее я положил гранату без чеки, F1. И в момент, когда они [ВСУ] подъехали к ТМкам, противотанковым минам, из-за шума двигателя, ночного времени суток, торопились, они не услышали щелчок, когда подняли эту мину взрывательную. И в итоге, один мост остался [от автомобиля], и этой дорогой больше уже никто не пользуется", - пояснил собеседник агентства.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.