Боец Шах: в боях за Темировку уничтожили офицеров украинской разведки

Кроме того, в населенном пункте поражена крупная группа операторов БПЛА "Птицы Мадьяра"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в селе Темировка в Запорожской области уничтожили группу офицеров главного управления разведки Украины, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шах.

"В населенном пункте с обыкновенными солдатами ВСУ было несколько человек, согласно документов, которые мы нашли - из ГУР. Ну по документам смотрели, плюс там наколки, шевроны", - сказал командир.

Кроме того, в населенном пункте уничтожена крупная группа операторов БПЛА "Птицы Мадьяра".

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.