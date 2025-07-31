Начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев сообщил, что в ВКС заступили на боевое дежурство радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж" нового поколения заступили на дежурство в космических войсках, обеспечив сплошное переферийное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев.

"В космических войсках заступили на боевое дежурство радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности, что обеспечило сплошное периферийное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях по всем типам траекторий полета баллистических ракет", - заявил начальник Главного штаба ВКС в интервью газете "Красная звезда".