ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57

В ВКС также поступили современные авиационные комплексы оперативно-тактической авиации типа Су-35С и Су-34М, сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Количество получаемых Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребителей 5-го поколения Су-57 постепенно увеличивается. Об этом заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

"В соответствии с государственным оборонным заказом ВКС ежегодно получают современные и модернизированные образцы вооружения <…>. Наращиваются темпы поступления самолетов пятого поколения Су-57 с современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием", - сказал Максимцев.

Кроме того, он отметил, что в ВКС также поступили современные авиационные комплексы оперативно-тактической авиации типа Су-35С и Су-34М.

"Основными направлениями развития ВВС являются повышение боевых возможностей существующего парка самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С, стратегических ракетоносцев до обликов Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 <…>, а также парка сверхтяжелых дальних военнотранспортных самолетов Ан-124 и тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД за счет их дальнейшей модернизации", - добавил он.