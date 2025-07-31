В радиотехнические войска уже поступили современные радиолокационные комплексы "Небо-М", "Каста-ВМ", "Подлет-М", сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают перевооружение средств ПВО на комплексы С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф" с целью наращивания возможностей по обороне. Об этом заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

"В целях наращивания возможностей по обороне административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск и объектов тыла от массированных ударов средств воздушного нападения противника в войска активно поступают новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМД". Продолжается перевооружение на новейшие комплексы С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", - сказал Максимцев.

Он также отметил, что в радиотехнические войска уже поступили современные радиолокационные комплексы "Небо-М", "Каста-ВМ", "Подлет-М" с повышенными характеристиками по обнаружению средств воздушного нападения противника.