Боец внес существенный вклад в отражение атаки и сдерживание противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор Николай Евтеев эвакуировал из-под минометного огня трех военнослужащих с ранениями. Об этом рассказали в Минобороны России.

Евтеев выполнял задачу по обороне позиций своего батальона в ходе стрелкового боя с превосходящими силами противника.

"Военнослужащий уничтожил несколько человек живой силы ВСУ и выгадав время в условиях непрекращающегося минометного обстрела со стороны противника эвакуировал в безопасную зону троих раненых сослуживцев", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, гвардии ефрейтор внес существенный вклад в отражение атаки и сдерживание ВСУ, а также сохранил жизни личного состава своего батальона. За доблесть и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он был представлен к награждению медалью "За отвагу".

Также в министерстве рассказали о подвиге гвардии лейтенанта Алексея Ефремова. Он принимал участие в активных боевых действиях на одном из направлений спецоперации. "В ходе интенсивного огневого воздействия ВСУ благодаря грамотным действиям и умелым навыкам офицера удалось своевременно оказать медицинскую помощь, спасти жизни наших военнослужащих, а также отбить накаты ВСУ", - сообщили в ведомстве.

В МО РФ отметили, что за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенант был награжден орденом "Мужества".