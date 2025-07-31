Позиция расчета гексакоптера типа "Баба-яга" в заброшенном здании Северска была ликвидирована точным попаданием снаряда из РСЗО "Торнадо-С", рассказали в группировке

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили в лесополосе у Северска в ДНР украинских минометчиков, а также корректировавших их операторов гексакоптера в самом населенном пункте. Видео объективного контроля предоставили в группировке.

Там уточнили, что позиция расчета гексакоптера типа "Баба-яга" в заброшенном здании Северска была уничтожена точным попаданием снаряда из РСЗО "Торнадо-С".

Позиция 82-мм миномета ВСУ находилась в лесополосе рядом с населенным пунктом. "Потеряв вместе с расчетом БПЛА возможность разведки и наблюдения, расчет миномета пытался замаскировать орудие, однако точная и слаженная работа расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" не оставила им никаких шансов", - сказали в группировке.

В результате артиллерийского удара также был уничтожен располагавшийся рядом полевой склад боеприпасов для миномета.