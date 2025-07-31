В Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта 31 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Штурмовики отряда "Русь" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск при эвакуации гражданских из Часова Яра получали ранения атак ВСУ, но продолжали выводить людей, сообщил ТАСС командир штурмовой роты с позывным Миссионер.

"Как проходила эвакуация мирных: противник начинал минометные обстрелы, сбросы, атаковал FPV-дронами. При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но тем не менее,выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие", - сказал Миссионер.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.