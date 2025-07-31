Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили БТР и бронемашину ВСУ

Оставшись без поддержки бронетехники, пополнения и боеприпасов, подразделения противника не смогли продолжать оборону, рассказали в группировке

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов в ДНР уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro, а также бронетранспортер FV103 Spartan Вооруженных сил Украины. Видео объективного контроля предоставили в Южной группировке войск.

MaxxPro был обнаружен и уничтожен операторами БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии в районе Иванополья. В свою очередь расчет БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в районе Новодмитровки обнаружил и обездвижил бронетранспортер FV103 Spartan. Затем точечными ударами дронов БТР был уничтожен.

"Оставшись без поддержки бронетехники, пополнения и боеприпасов, подразделения ВСУ не смогли продолжать оборону, вследствие чего подразделения Южной группировки войск смогли продвинуться вглубь обороны противника", - добавили в группировке.