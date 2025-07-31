Боец Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре

У военнослужащего при этом не было ни еды, ни воды, рассказал командир штурмовой роты отряда "Русь" с позывным Миссионер

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Боец отряда "Русь" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Асыл 10 дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра, сообщил ТАСС командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер.

"У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады, и они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах", - сказал Миссионер.

Он добавил, что подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло противника, к Асылу зашла группа и эвакуировала бойца.

"Там действительно люди проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу, и все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами - моральными, физическими. Героическую работу проделали люди", - подчеркнул Миссионер.