Командир Вахрушев: жители Новоукраинки помогали ВС РФ данными о ВСУ

Местное население также прятало от противника российских бойцов в своем подвале, добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Жители села Новоукраинка под Красноармейском (Покровском) помогали российским военнослужащим информацией о расположении ВСУ в населенном пункте, рассказал ТАСС командир первой стрелковой роты группировки войск "Центр" Максим Вахрушев.

"В тылу, в котором находились наши бойцы, были местные жители. Там около 15 человек было в подвале. И они тоже нам много что рассказали. Рассказывали где противник, какое у него вооружение, пулеметы, гранатометы, в каком количестве он там находится", - сказал командир.

Он добавил, что местное население также прятало от ВСУ российских бойцов в своем подвале.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.