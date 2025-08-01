ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие во время боев за село Новоукраинка под Красноармейском (украинское название - Покровск) уничтожили крупную группировку элитного десантно-штурмового полка "Скала", рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты группировки войск "Центр" Виталий Немудрый.

"425-й, "Скала", был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена", - рассказал военнослужащий.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.