Цель была поражена в ЛНР, отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные специалисты материально-технического обеспечения (МТО) и расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В День тыла специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" обеспечили выполнение огневой задачи расчетом 300 мм реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" по уничтожению замаскированного пункта дислокации подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что военнослужащие подразделений МТО развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами горюче-смазочных материалов на территории ЛНР.