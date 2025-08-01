Передвигаться по городу опасно, добавил военнослужащий

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Украинские военные продолжают бить из артиллерии по Часову Яру. Также противник активно применяет тяжелые гексакоптеры и FPV-дроны, сообщил ТАСС командир штурмовой роты отряда "Русь" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Миссионер.

"Противник постоянно обстреливает город с артиллерией. Также прилетают дроны высокой грузоподъемности, так называемая "Баба-яга". Но благодаря умелым действиям БПЛА расчетов 200-й бригады эти попытки отбиваются. Ребята наносят достаточно весомый вред этим БПЛА при помощи FPV-дронов, сбивают их и тем самым спасают жизнь и здоровье бойцов", - сказал Миссионер.

Он добавил, что передвигаться по городу опасно, так как на перекрестках дежурят разведывательные дроны противника, которые наводят FPV-дроны.

"Живую силу мы из города выбили, но, к сожалению, перекрыть воздушное пространство над городом в данный момент является невозможным", - отметил командир роты.