Применение этих дронов вызвало несогласованность действий противника, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Расчеты дронов-камикадзе типа летающее крыло "Черника-2" оставили ВСУ в полной изоляции, выведя из строя множество стратегических вышек со связью, в ночь перед решающими боями за Суджу и операцией "Поток" в марте. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Местом боевой славы аппаратов "Черника-2", созданных московскими инженерами, стала Курщина. В первые дни вражеского вторжения беспилотник разил врага, не давая закрепиться на позициях и охотясь на вражеских операторов беспилотников. Поддерживал с воздуха контрнаступление, поражая важные огневые точки. В ночь перед решающими боями за Суджу, теперь известными как операция "Поток", расчеты боевых дронов "Черника-2" оставили войска противника в полной изоляции, выведя из строя множество важнейших вышек со связью противника. Задачей было уничтожить [комплекс] РЭБ французского производства, который активно использовала противодействующая сторона, не давая возможности работать другим специалистам, таким как операторы мультиротерных БПЛА. Сложно было зайти, но задача была выполнена", - заявил собеседник ТАСС.

По его словам, применение дронов "Черника-2" вызвало несогласованность действий у ВСУ. "Благодаря применению БАС также были погашены радиосвязь, видеонаблюдение и управление вражескими беспилотниками без возможности быстрого восстановления. После чего у ВСУ появилась несогласованность при наступлении, отсутствовало взаимодействие между собой", - сказал специалист.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей версией "Черника-1" дрон-камикадзе имеет увеличенную дальность полета в одну сторону, которая в разных модификациях достигает 70 км. "Также у новой модели кратно выросла масса боевой части, позволяя брать на борт более широкий спектр полезной нагрузки. Корпус БАС "Черника-2" выполнен из легкого радиопрозрачного материала, что в сочетании с вариативностью каналов управления делает БАС невидимкой для сил РЭБ противника и смертельным оружием в руках нашей армии", - подчеркнул источник.

Дрон сегодня применяется на всех направлениях СВО. "Черника-2" стала скальпелем в руках российских бойцов, позволяя точечно уничтожать важнейшие объекты в тылу противника, включая склады, артиллерию, бронетехнику и спецоборудование. Беспилотник применяется по всей линии фронта от Херсона до Белгорода подразделениями десанта, морской пехоты, разведки и добровольцами", - сообщил собеседник ТАСС.