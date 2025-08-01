Провизию российским военнослужащим доставляли при помощи дронов, отметил заместитель командира штурмовой роты группировки "Центр"

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие два месяца накапливали силы в украинском тылу, чтобы взять под контроль село Новоукраинка. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты группировки войск "Центр" Виталий Немудрый.

"Шли упорно, долго, не в лоб, через поля. Полями заходили, лесополками заходили, малыми группами заходили через поле в тыл. Пару месяцев у нас люди сидели в тылу среди них", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что в тылу противника были сконцентрированы 12 человек, провизию российским бойцам доставляли при помощи беспилотников.

Минобороны 29 июля сообщило об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.