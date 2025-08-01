Для замедления продвижения российских войск противник оставил в населенном пункте около 30 человек личного состава полка "Скала", добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Большая часть группировки ВСУ сбежала из Новоукраинки после начала штурмовых действий, рассказал ТАСС командир первой стрелковой роты группировки войск "Центр" Максим Вахрушев.

"Они не ждали нас, что мы уже в населенном пункте. Они об этом не знали, внимание было на лесополосу, по которой мы двигались в населенный пункт. Но как только они поняли, что мы находимся в населенном пункте, вся основная сила оттуда просто ушла", - сказал Вахрушев.

Он уточнил, что для замедления продвижения российских войск ВСУ оставили в населенном пункте группу людей - около 30 человек личного состава полка "Скала".

Ранее ТАСС сообщал, что российские военнослужащие в ходе боев за Новоукраинку уничтожили крупную группировку элитного десантно-штурмового полка "Скала".

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.