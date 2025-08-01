Противник отказывается воевать, подчеркнул российский боец

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР начинает быстрее отступать с позиций, рассказал ТАСС командир штурмового взвода группировки войск "Центр" Иван Курочкин.

"Парни наши стали сильнее противодействовать, ну и у нас накат гораздо серьезнее пошел. У нас серьезней накатывать стали. Противник как-то отказывается воевать, отступать начинает быстрее, гораздо быстрее", - сказал командир.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении находящегося вблизи Красноармейска населенного пункта Новоукраинка.