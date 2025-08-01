Цель поразили артиллеристы "несколькими снайперскими попаданиями", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Расчет разведывательного беспилотника Supercam S350 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ артиллеристами группировки на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе планового облета оккупированных территорий украинскими боевиками оператор разведывательного БПЛА обнаружил точку взлета дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Старший оператор БПЛА Supercam S350 с позывным Каспер рассказал, что наиболее уязвимыми БПЛА являются в точках взлета и посадки. "[Противник] маскируется, но есть моменты, если это работа БПЛА противника, например, на точке взлета. Взлет осуществляется 10-15 минут. Бывает, конечно, быстрее, но точка посадки то же самое. Подъезжает машина, микроавтобус, как правило - так и выявляем", - пояснил он.

В Минобороны отметили, что расчеты Supercam S350 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточного выполняют полеты по всему берегу Днепра для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в Херсонской области. С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.