Гражданские службы для оценки ущерба от боевых действий начнут работу после разминирования территории, добавил эксперт

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жители Часова Яра в Донецкой Народной Республике ждали освобождения города от Вооруженных сил Украины со стороны российских войск, сейчас им начали оказывать необходимую гуманитарную помощь. Оценка ущерба начнется, когда пройдут зачистка территории от остатков украинских солдат и разминирования, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Население, которое осталось в Часов Яре (до начала боев за город - прим. ТАСС), ждало Россию. Сколько осталось людей сказать точно нельзя, <...> им будут оказывать необходимую помощь. Я знаю, что работа с гражданским населением уже началась", - сказал Гагин.

Он добавил, что гражданские службы для оценки ущерба от боевых действий в Часовом Яре начнут работу после разминирования территории, на которой ВСУ при отступлении оставили огромное количество ловушек, а также зачистки города от малых групп солдат украинской армии. "По моему опыту, на примере той же Авдеевки, это займет не менее нескольких недель. Тут главное не торопиться и сделать все так, чтобы было безопасно", - отметил эксперт.