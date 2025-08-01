Командование ВСУ утверждает, что частично контролирует город, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от украинцев реальное положение дел в Часовом Яре в ДНР и с помощью подконтрольных центру информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) ресурсов распространяет материалы о том, что ВСУ якобы контролируют часть города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После потери Часова Яра многие украинские паблики попросту в замешательстве, поскольку явно скрывали истинное положение дел в данном населенном пункте. Украинское командование вместе с подконтрольным ЦИПСО ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что к Часову Яру Киев направил штатных офицеров ЦИПСО, которые должны готовить фото- и видеоматериалы с опровержением потери города украинскими войсками. "Также соединения и воинские части вооруженных формирований Украины получили приказы предоставить архивные материалы с их нахождением в Часовом Яру для реализации замысла по дискредитации заявления МО РФ", - добавил Марочко.