Сегодня это высокоорганизованная структура, которая включает развитую логистическую сеть, профессиональный кадровый состав и инновационные методы обеспечения, отметил Андрей Булыга

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тылу Вооруженных сил РФ исполняется 325 лет. Система материально-технического обеспечения (МТО) продолжает развиваться, оперативно и гибко реагирует на изменяющиеся условия, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга в профессиональный праздник, его слова приводит Минобороны.

"Система материально-технического обеспечения продолжает развиваться, адаптируясь к современным условиям и вызовам, оперативно и гибко реагирует на изменяющиеся условия обстановки", - подчеркнул Булыга.

На сегодняшний день, отметил он, система МТО - это высокоорганизованная структура, включающая развитую логистическую сеть, профессиональный кадровый состав и инновационные методы обеспечения. Замглавы оборонного ведомства обратил внимание, что тыловики в зоне проведения СВО "обеспечивают соединения и воинские части, проявляя самоотверженность, профессионализм и преданность выбранному делу - всестороннему обеспечению военнослужащих".

Булыга указал, что военнослужащие и гражданский персонал тыла вносят неоценимый вклад в дело защиты Отечества, обеспечивают надежную поддержку подразделений и способствуют успешному выполнению всех поставленных задач. Благодаря их работе армия получает все необходимое для эффективного выполнения боевых задач.

В Минобороны добавили, что в рамках выполнения задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, выполняются мероприятия по модернизации системы материально-технического обеспечения: модернизируются объекты инфраструктуры, вооружений и техники, совершенствуется экипировка военных, рацион их питания, а также ведется цифровизация учетных процессов и другие мероприятия. Также в группировки войск поставляется малогабаритный маневренный транспорт - квадроциклы, багги, мотоциклы - который положительно зарекомендовал себя в условиях СВО и эффективно используются для доставки материальных средств к линии боевого соприкосновения.

О празднике

День Тыла Вооруженных сил РФ - профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала - ежегодно отмечается 1 августа. Свою историю служба тыла российской армии ведет с 1 марта (18 февраля по старому стилю) 1700 года, когда Петр I подписал указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей окольничему Языкову, с наименованием его по сей части генерал-провиантом", в том же году царем был учрежден Провиантский приказ. 1 августа было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 1941 году Иосиф Сталин подписал приказ "Об организации Главного управления тыла Красной армии и управлений тыла фронтов и армий".