Противник также потерял огневые точки, пункт боепитания, склад боеприпасов, и тяжелые беспилотники

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили огневые точки, пункт боепитания, склад боеприпасов, а также тяжелые дроны и пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении разведчики с воздуха выявили расположение огневых точек и замаскированный пункт боепитания противника в лесополосе. Для поражения целей были задействованы расчеты ствольной артиллерии группировки войск "Восток", которые в результате точного попадания уничтожили склад с боеприпасами, а также огневые точки украинских националистов", - следует из сообщения.

В оборонном ведомстве также рассказали о дроноводах группировки, которые обнаружили и уничтожили украинские гексакоптеры и пункты управления беспилотниками возле Александрограда.

"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Александроград ДНР операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" выявили и уничтожили тяжелые гексакоптеры противника, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами", - сказали в Минобороны.