Замкомандира Немудрый: для зачистки Новоукраинки ВС РФ зажали ВСУ с двух сторон

Одна группа сосредоточила нужное количество сил, вторая пошла через лесополосы, уточнил боец

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие для зачистки села Новоукраинка под Красноармейском (Покровском) зажали украинскую группировку с двух сторон для их массового уничтожения. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты группировки войск "Центр" Виталий Немудрый.

"У нас люди зашли в населенный пункт через поле, где-то в пути пролегал километра полтора по полю, по открытому участку местности. Одна у нас группа тогда сосредоточила нужное количество сил, вторая часть пошла через лесополосы, таким образом мы зажали в двух сторон наносили огневое поражение минометами, танками, дальнобойной артиллерией уничтожая живую силу и технику противника", - сказал военнослужащий.

Ранее замкомандира роты рассказал ТАСС, что ВС РФ два месяца накапливали силы в тылу ВСУ в Новоукраинке.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.