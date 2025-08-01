Специалисты материально-технического обеспечения подготовили для личного состава выпечку, банно-прачечный комплекс, пункты выдачи воды, углубленные под землю продовольственные пункты и столовые

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения (МТО) отметили 325-летие Дня тыла ВС РФ в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, 1 августа, праздник тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Подготовили мы, как обычно, выпечку хлеба для личного состава, еще организовали выпечку пирогов, сладких булочек, чесночных булочек, которые будут отправлены бойцам на линию боевого соприкосновения", - сказал пекарь мотострелкового полка Алексей Пан в видео, предоставленном оборонным ведомством.

© Минобороны России

В министерстве подчеркнули, что специалисты МТО продолжают успешно выполнять специальные задачи в зоне спецоперации в свой профессиональный праздник.

Помимо пекарни, бойцами были организованы банно-прачечный комплекс, пункты выдачи воды и углубленные под землю продовольственные пункты и столовые.

"Мы здесь пытаемся создать все условия, создать комфорт военнослужащему, вышедшему с боевой задачи, чтобы он пришел в себя, отдохнул, восстановился, психологически в первую очередь, и был готов для выполнения следующей боевой задачи", - отметил командир батальона материального обеспечения Андрей Ащеулов.

В Минобороны добавили, что специалисты МТО наравне с боевыми подразделениями ежедневно выполняют поставленные задачи.