Во Владивостоке открылись российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2025"

После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" прошла во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). Для участия в них в порт прибыли два корабля, одна подводная лодка и два судна снабжения и спасения ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025". Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны: вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу", - сообщает пресс-служба ТОФ.

Как подчеркнул Березовский, учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он поздравил китайских военных моряков с Днем образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа. После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач.

Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов".

Морская часть учений пройдет в акватории Японского моря с 3 по 5 августа. Военные моряки ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.