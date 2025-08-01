Военный эксперт добавил, что у Карповки российские бойцы закрепились на новых позициях

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, наступая в районе Шандриголова Донецкой Народной Республики, уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли лесополосу. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Российские, наступая в районе Шандриголово в ДНР, уничтожили три опорных пункта противника у населенного пункта Среднее и заняли лесополосу", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что у Карповки российские бойцы закрепились на новых позициях и подготавливают плацдарм для дальнейшего наступления. При этом между населенными пунктами Новоселовка и Дерилово армия РФ уничтожила понтонную переправу противника через реку Нитриус, что ухудшит логистику ВСУ на этом участке фронта.