Врачи этого отряда использовали для стабилизации раненых промежуточные пункты, сообщил боец

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Медики отряда "Русь" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск на подходах к Часову Яру развернули несколько промежуточных стабилизационных пунктов, чтобы спасать раненых при освобождении города бойцов. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер.

Бои за город осложнялись тем, что на участке ответственности отряда были ветхие дома, в которых сложно было закрепиться - противник уничтожал их FPV-дронами. Поэтому бойцам отряда приходилось постоянно перемещаться под огнем.

"Была затруднена эвакуация, так как практически весь маршрут до микрорайона был по открытке. И очень сложно было эвакуировать. Руководством отряда было принято решение о развертывании нескольких стабилизационных пунктов на маршруте следования группы, так как эвакуация могла длиться не только часами, а даже днями, иногда и неделями проходила эвакуация, и жизнь, и здоровье сотрудников сохраняли именно наши врачи, которые капали, стабилизировали состояние, делали все возможное для того, чтобы не было никаких заражений, инфекций", - сказал Миссионер.