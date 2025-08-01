Это следует из сообщений родных военнослужащих, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Судьба украинских военнослужащих 1-го погранотряда неизвестна после боев у Дегтярного в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами "Севера" отрицает командование ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 17 июля, бойцы группировки войск "Север" на харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное в Харьковской области.