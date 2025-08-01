Гагин: ВС РФ будут наступать в сторону Краматорска после освобождения Часова Яра

Эксперт также заявил, что падение укрепрайонов ВСУ в Часовом Яре повлияет на весь фронт

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска будут развивать наступление в сторону Краматорска и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) после освобождения Часова Яра, чтобы не дать укрепить оборону Вооруженным силам Украины (ВСУ) на этом участке фронта. Такое мнение высказал ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Я уверен, что наши военные будут развивать успех на этом направлении, потому что нужно гнать противника, не давая ему остановиться. Конечно, ему есть куда отступить. У него была заготовленная эшелонированная оборона в сторону Краматорска и Славянска, на этом участке есть еще несколько небольших населенных пунктов между городами, но скоро, я полагаю, мы услышим и об их освобождении", - сказал Гагин.

Он также сообщил, что падение укрепленных районов ВСУ в Часовом Яре повлияет на весь фронт. "У них будет куда меньше сил для сдерживания российских бойцов, но это же еще бьет ментально по всем подразделениям ВСУ. В украинском сегменте интернета бойцы пишут, что не хотят умирать, а хотят домой. Боевого духа у большинства просто не осталось, они ищут способ остаться в живых. Отмечу, что командования ВСУ в Часовом Яре при штурмах города уже почти не было, они оставили город в числе первых", - подчеркнул Гагин.