Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Белгородской области уничтожили 31 БПЛА

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России, Черным и Азовским морями.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурные силы ПВО сбили 60 украинских беспилотника самолетного типа.

Так, в Минобороны сообщили, что 31 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Краснодарского края, 4 - над акваторией Черного моря, 3 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Липецкой области, 2 - над территорией Тульской области, а также 1 - над акваторией Азовского моря.