Республика "уверенно движется в сторону окончательного установления мира", заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские инструкторы совместно с национальными вооруженными силами смогли практически полностью подавить террористическую активность в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В ЦАР инструкторы СОМБ совместно с ВС республики практически полностью подавили весь терроризм и положили конец междоусобицам. Сейчас ЦАР уверенно движется в сторону окончательного установления мира", - заявил директор СОМБ.

Комментируя недавнее нападение на поселок Команда в ДР Конго, совершенное боевиками экстремистской группировки "Альянс демократических сил", он пожелал Демократической Республике Конго "также успешно преодолеть все трудности и как можно скорее выйти на путь устойчивого развития". В ходе этой атаки убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве.

Содружество офицеров за международную безопасность - организация, реализующая контракты по подготовке ВС, полиции и жандармерии в других странах. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных государствах.