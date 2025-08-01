Воздушно-космические силы России достойно продолжают боевые традиции своих предшественников, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и научных сотрудников с 10-летием со дня образования Воздушно-космических сил, подчеркнул важность роли ВКС в спецоперации и отметил высокий профессионализм и мужество личного состава при выполнении боевых задач.

"Созданные в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны, они достойно продолжают боевые традиции своих предшественников. Сегодня Воздушно-космические силы играют одну из ключевых ролей в обеспечении военной безопасности нашего государства <...>. В ходе специальной военной операции личный состав ВКС отражает налеты беспилотной авиации и удары противника, уничтожает вражеские военные объекты, ведет разведку воздушно-космической обстановки", - подчеркнул министр в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов отметил, что за высокий профессионализм и проявленное мужество более 15 тыс. военнослужащих Воздушно-космических сил удостоены государственных наград, а 39 присвоено звание Героя Российской Федерации.

Также глава оборонного ведомства выразил отдельную благодарность работникам оборонно-промышленного комплекса и деятелям науки, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины.