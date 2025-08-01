Российские бойцы выбили Вооруженные силы Украины с северного побережья реки Волчья в Волчанске Харьковской области, освободив историческую часть города. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по ним удары.

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 1 августа с 20:00 мск до полуночи 18 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Два мирных жителя получили ранения в Пантелеймоновке Донецкой Народной Республики в результате атаки ударного беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Основные события 2 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.