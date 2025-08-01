1 августа, 09:32
Военная операция на Украине

ТАСС: российским войскам осталось чуть более километра до Константиновки

Иван Высочинский/ ТАСС
© Иван Высочинский/ ТАСС
В силовых структурах сообщили, что после освобождения Часова Яра бои сместились в села к востоку от населенного пункта

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Расстояние между ВС РФ и Константиновкой на ряде участков фронта составляет чуть более километра. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

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"На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что после освобождения Часова Яра бои сместились в села к востоку от Константиновки.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Как объяснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение Часова Яра означает фактическое обрушение обороны на константиновском направлении. 

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