Боец Толстый провел 63 дня на островах Днепра, выполняя боевую задачу

В Минобороны рассказали, что военнослужащий был ранен, а после восстановления получил должность повара

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский военнослужащий 80-й мотострелковой арктической бригады провел 63 дня на островах Днепра, пытаясь не выдать себя и выполнить поставленную задачу. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел шестьдесят три дня на островах Днепра, рискуя быть обнаруженным и убитым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Задача была поставлена. Ее и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет", - сказал военный.

В Минобороны уточнили, что в ходе выполнения боевых задач военный был ранен, а после восстановления получил должность повара.