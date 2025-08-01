В российских силовых структурах уточнили, что наибольшее число ударов военные России наносят по ВСУ в западной части города

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска взяли под плотный огневой контроль украинскую группировку в Константиновке. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, давление на ВСУ на этом участке фронта кратно усилилось.

"Сейчас наши дроны и артиллерия усилили давление на противника в Константиновке, практически во всех районах города", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что наибольшее число ударов российские военнослужащие наносят по ВСУ в западной части города.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что российским войскам до Константиновки осталось чуть более километра.

Константиновка - город в северной части ДНР. Он является основным логистическим целом ВСУ на рубеже Дружковка - Краматорск - Славянск.