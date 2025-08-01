Как отметили в российских силовых структурах, военные выполнили боевую задачу с помощью ударов ФАБ

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили переброшенные в Днепропетровскую область подразделения элитного десантно-штурмового полка "Скала" ВСУ. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, их уничтожали группами, вычисляя при помощи средств объективного контроля.

"Ударами ФАБ переброшенную недавно "Скалу" уже уничтожили. Они группами рассредотачивались, но их это не спасло. Все мы видели, все мы знали, результат - уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава", - сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили крупную группировку полка "Скала" во время боев за село Новоукраинка в ДНР.